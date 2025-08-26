Biodata Maker

इंदौर में शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने की आत्महत्या, हनीट्रैप है सुसाइड की वजह, कौन है क्‍लब में मिली वो लड़की?

हमें फॉलो करें

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (14:25 IST)
इंदौर में जानेमाने शराब ठेकेदार भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर जान दे दी। मंगलवार की सुबह उनका शव घर पर मिला। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र ने जहर खाकर जान दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आत्महत्या के पीछे हनी ट्रैप की बात सामने आ रही है। पुलिस को भूपेंद्र के शव के पास से पांच पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। करीब 3 साल पहले क्‍लब में एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी, इस केस में उसी के ब्‍लैकमेल करने की बात प्राथमिक जांच में सामने आ रही है।

हालांकि जांच के बाद ही असल वजह सामने आ सकेगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भूपेंद्र एक बार भी संचालित कर चुके हैं। उनके परिजनों ने पुलिस को बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। भूपेंद्र विजयनगर में स्‍थित एक क्‍लब के साथ ही शहर में कई दूसरे क्‍लब भी संचालित कर चुके हैं। उन्‍हें धार वाले के नाम से जाना जाता था।

क्लब में हुई थी महिला से मुलाकात : पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि जिस महिला की वजह से आत्‍महत्‍या की गई है उससे करीब 3 साल पहले भूपेंद्र की क्लब में ही मुलाकात हुई थी। महिला दूसरे शहर में रहती हैं, लेकिन इंदौर आती-जाती रहती थी। उसने भूपेंद्र से दोस्ती की और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और केस में फंसाने की धमकियां भी मिलने लगी। इसके बाद मंगलवार को भूपेंद्र ने आत्महत्या कर ली। भूपेंद्र इंदौर में लंबे समय से शराब कारोबार से जुड़े थे और दो पबों का संचालन भी कर चुके थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल

