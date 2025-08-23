ganesh chaturthi

पत्नी मॉर्निंग वॉक पर, बेटा नींद में और इंदौर के बिजनेसमैन को पार्टनर ने उतार दिया मौत के घाट, ये थी वजह

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (14:40 IST)
इंदौर में एक दिल दहला देने वाला मर्डर सामने आया है। यहां एक बिजनेसमेन की बेरहमी से हत्‍या कर दी गई। जिस वक्‍त उसकी हत्‍या को अंजाम दिया गया, उस वक्‍त पत्‍नी मॉरनिंग वॉक पर गई थी और बेटा गहरी नींद में सो रहा था

मामला इंदौर के कनाडिया क्षेत्र का है। शनिवार सुबह यहां उद्योगपति चिराग जैन की उनके बिजनेस पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात मृतक के अपार्टमेंट हुई। दोनों के बीच लेन-देन को लेकर विवाद था। वारदात के समय पत्नी मॉर्निंग वॉक पर थीं और बेटा घर में सो रहा था।

क्‍या है पूरा मामला : लोहा पाइप फैक्ट्री के मालिक और उद्योगपति चिराग जैन की उनके ही बिजनेस पार्टनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना शहर के बिचौली मर्दाना स्थित मिलन हाइट्स अपार्टमेंट के आठवें फ्लोर पर हुई। पुलिस के अनुसार, वारदात सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच हुई। घटना के समय चिराग जैन की पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थीं। वहीं, बेटा घर के एक कमरे में सो रहा था। चिराग जैन अपने फ्लैट नंबर 806 में परिवार के साथ रहते थे। तभी मृतक के पार्टनर ने वारदात को अंजाम दिया।

क्‍यों की पार्टनर ने हत्‍या : एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि चिराग जैन का बिजनेस पार्टनर विवेक जैन निवासी तिलक नगर से पिछले कुछ समय से लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार सुबह विवेक बातचीत के बहाने चिराग के घर पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इसी दौरान विवेक ने घर में रखा चाकू उठाया और चिराग पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से चिराग की मौके पर ही मौत हो गई।

बिजनेस पार्टनर गिरफ्तार : हमले के बाद आरोपी विवेक जैन मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद आसपास के लोगों ने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर खून फैला है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया। साथ ही आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है कनाडिया टीआई सहर्ष यादव ने बताया कि फिलहाल विवेक की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं।
Edited By: Navin Rangiyal

