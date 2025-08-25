Festival Posters

इंदौर में महिला तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की ब्राउन शुगर और 48 लाख से ज्‍यादा केस बरामद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर (मध्यप्रदेश) , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:39 IST)
Indore Madhya Pradesh News : इंदौर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की ‘ब्राउन शुगर’ और 48.50 लाख रुपए बरामद कर सोमवार को 32 वर्षीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पिछले कई साल से नशीले पदार्थों का कारोबार कर रही नाथ के अहीरखेड़ी स्थित घर से 516 ग्राम ‘ब्राउन शुगर’ बरामद की गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपए आंकी जा रही है। नाथ के घर से इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के तय वजन के पैकेट तैयार करने में किया जाता था।
 
ALSO READ: Mumbai Airport पर ड्रग्स तस्करी नाकाम, बैग में रखा 14.5 करोड़ रुपए का गांजा जब्‍त, विमान यात्री गिरफ्तार
नाथ के घर से 48.50 लाख रुपए और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों के तय वजन के पैकेट तैयार करने में किया जाता था। मौके से मिले सबूत साफ इशारा करते हैं कि महिला तस्कर ने नशीले पदार्थ बेचकर बड़ी रकम कमाई है।
ALSO READ: पंजाब में मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान, अब तक 15500 तस्कर गिरफ्तार, 9087 FIR दर्ज
डीसीपी ने बताया कि नाथ के खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग आपराधिक घटनाओं को लेकर महिला तस्कर पर 12 प्राथमिकियां पहले से दर्ज हैं।
Edited By : Chetan Gour
