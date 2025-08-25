नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा कि वह लेबनानी कैबिनेट के इस महीने की शुरुआत में लिए गए उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें 2025 के अंत तक हिज्बुल्लाह (Hezbollah) के निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर लेबनान ऐसा कदम उठाता है तो इजराइल के सैनिक देश से वापस लौट सकते हैं।