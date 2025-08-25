Biodata Maker

नेतन्याहू ने रखी मांग, अगर हिज्बुल्लाह को निरस्त्र किया जाए तो इजराइल लेबनान से हट जाएगा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

यरुशलम , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:18 IST)
Netanyahu's demand regarding Hezbollah: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने कहा कि वह लेबनानी कैबिनेट के इस महीने की शुरुआत में लिए गए उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें 2025 के अंत तक हिज्बुल्लाह (Hezbollah) के निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर लेबनान ऐसा कदम उठाता है तो इजराइल के सैनिक देश से वापस लौट सकते हैं।ALSO READ: नेतन्याहू के नए प्लान का खुलासा, क्या खत्म होने वाली है जंग, गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल
 
यह कहा नेतन्याहू ने : उन्होंने कहा कि यदि लेबनान हिज्बुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में इजराइली सैन्य मौजूदगी में चरणबद्ध तरीके से कमी लाएगा। इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम के साथ समाप्त हो गया था।ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी, जानिए क्या होता है फतवा और कौन कर सकता है इसे जारी
 
हिज्बुल्लाह ने कहा है कि समूह तब तक अपने निरस्त्रीकरण पर चर्चा नहीं करेगा, जब तक कि इजराइल लेबनान के अंदर अपने नियंत्रण वाली 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हट जाता और लगभग रोजाना होने वाले हवाई हमले बंद नहीं कर देता जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश हिज्बुल्लाह के सदस्य हैं।(भाषा)
 
