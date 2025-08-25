भारत की दोटूक, रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार बोले- जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे

Ambassador Vinay Kumar News : रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारतीय कंपनियां वहां से तेल खरीदना जारी रखेंगी जहां भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाले कदम उठाना जारी रखेगी। कुमार ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार आपसी हितों तथा बाजार कारकों पर आधारित है। उनकी यह टिप्पणी भारत द्वारा रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदे जाने की अमेरिका द्वारा आलोचना किए जाने के बीच आई है।

रविवार को रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ को दिए साक्षात्कार में कुमार ने कहा कि नई दिल्ली की प्राथमिकता देश के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनकी यह टिप्पणी भारत द्वारा रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदे जाने की अमेरिका द्वारा आलोचना किए जाने के बीच आई है।

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि व्यापार व्यावसायिक आधार पर होता है, कुमार ने कहा, भारतीय कंपनियां, जहां कहीं भी उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, वहां से खरीदारी जारी रखेंगी। तो वर्तमान स्थिति यही है। रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, ...हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है और कई अन्य देशों की तरह रूस के साथ भारत के सहयोग से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने में मदद मिली है।

कुमार ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार आपसी हितों तथा बाजार कारकों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ किया जाता है।

