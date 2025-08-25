इजराइल का यमन पर बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना

Israels big attack on Yemen : यमन की राजधानी सना में रविवार तड़के इसराइली हवाई हमले हुए। स्थानीय मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। खबर के अनुसार, ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर क्लस्टर बम दागे जाने के कुछ ही दिन बाद इसराइल का यह हमला हुआ है। हूती मीडिया कार्यालय ने बताया कि सना के बिजलीघर और गैस स्टेशन समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। निवासियों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के पास समेत कई इलाकों में धमाकों की तेज आवाज़ें सुनी गईं।
विद्रोहियों के कब्जे वाले सना पर एक सप्ताह पहले किए गए हमले के वक्त इसराइल ने कहा था कि हमलों में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा किया जाता था। इसराइल ने रविवार के हमले की पुष्टि नहीं की।
ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 22 महीनों से भी ज़्यादा समय से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं तथा लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गाज़ा पट्टी में युद्ध के बीच फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये हमले कर रहे हैं।
यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा शुक्रवार को इसराइल की ओर नई मिसाइलों के दागे जाने के दावे के बाद हुआ है, जिसमें देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इस हमले से इसराइल में किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया।
इसराइली वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात यमन से इसराइल की ओर दागी गई क्लस्टर बम वाली मिसाइल एक नए ख़तरे का संकेत है। अधिकारी ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने 2023 में इसराइल की ओर रॉकेट दागना शुरू करने के बाद से पहली बार इसराइल पर क्लस्टर बम दागा है। अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से इसराइल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। (फोटो : सोशल मीडिया)