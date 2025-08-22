Festival Posters

इसराइल की हमास को चेतावनी, शर्तें मान लो नहीं तो खुल जाएंगे नरक के द्वार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

दीर अल-बलाह , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (18:07 IST)
Israel-Hamas war News : इसराइल के रक्षामंत्री ने गाजा सिटी में हमले का दायरा बढ़ाने की तैयारी के बीच शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर हमास उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है, तो इस शहर को तबाह किया जा सकता है। गाजा में हमास के हत्यारे और बलात्कारी अगर युद्ध को समाप्त करने के लिए इसराइल की शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके लिए जल्द ही नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा सिटी पर कब्जा करने की अनुमति देने का ऐलान किया। 
 
रक्षामंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर रफाह और बैत हानून इलाकों की तरह मलबे में तब्दील हो सकता है, जिन्हें युद्ध के शुरुआती चरण में तबाह कर दिया गया था। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, गाजा में हमास के हत्यारे और बलात्कारी अगर युद्ध को समाप्त करने के लिए इसराइल की शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके लिए जल्द ही नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं।
ALSO READ: गाजा पर इसराइल के सैन्य कब्जे से टकराव में होगी खतरनाक वृद्धि : गुटेरेश
काट्ज ने इसराइल की युद्ध-विराम शर्तों को दोहराया, जिसमें सभी बंधकों की रिहाई और हमास का पूरी तरह निरस्त्रीकरण शामिल है। वहीं हमास का कहना है कि वह युद्ध खत्म करने के बदले बंधकों को रिहा कर सकता है, लेकिन फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के बिना निरस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं करेगा।
 
गाजा सिटी में व्यापक पैमाने पर सैन्य अभियान कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है। गाजा सिटी हमास की गतिविधियों का गढ़ है और इसराइल का मानना ​​है कि शहर में हमास का सुरंगों का विशाल नेटवर्क है। गाजा सिटी में लाखों नागरिक भी शरण लिए हुए हैं और वहां अब भी गाजा पट्टी के कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं।
ALSO READ: इसराइल ने गाजा पर फिर किए हमले, गोलीबारी में 18 लोगों की मौत, 36 अन्य घायल
हमास ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह अरब मध्यस्थों के युद्ध-विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, जिसे अगर इसराइल स्वीकार कर लेता है, तो हमलों को रोका जा सकता है। दोनों पक्ष सीधे तौर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं और अतीत में भी ऐसी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे युद्ध विराम नहीं हो सका।
 
कई इसराइलियों को डर है कि अगर हमला हुआ, तो हमास समर्थित आतंकवादियों के सात अक्‍टूबर 2023 के हमले के बाद अब भी जीवित बचे लगभग 20 बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। सहायता समूहों और अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि इससे गाजा पट्टी का मानवीय संकट और भी बदतर हो जाएगा।
ALSO READ: फ़लस्तीन मुद्दे पर सम्मेलन: 'इसराइली क़ब्ज़ा और ग़ाज़ा में तबाही को तुरन्त रोकें'
वहीं नेतन्याहू का कहना है कि सैन्य अभियान ही बंधकों को छुड़ाने और हमास को कुचलने का सबसे ठोस उपाय है। उन्होंने बृहस्पतिवार को दक्षिणी इसराइल में एक कमांड सेंटर के दौरे के दौरान कहा, ये दोनों चीजें-हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को मुक्त कराना, साथ-साथ चलेंगी। (भाषा)
