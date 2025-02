इंदौर में साफ किए गए नाले में किया गया योग, 2 शहरों के महापौर हुए शामिल

Yoga in the drain cleaned in Indore: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जलस्रोतों को प्रदूषण से मुक्त किए जाने का संदेश देने के लिए सोमवार को अनूठे कार्यक्रम के तहत एक सूखे नाले में योग (Yoga) किया गया। इस कार्यक्रम में 2 शहरों के महापौरों (Mayors) के साथ ही स्थानीय लोग भी शामिल हुए।