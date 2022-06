द्रौपदी मुर्मू की ये 10 बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, जानिए उनका संघर्ष

10. वह महिला, जो ये मानती हैं कि 'Life is not bed of roses' जीवन कठिनाइयों के बीच ही रहेगा, हमें ही आगे बढ़ना होगा। कोई Push करके कभी हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा', वो महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं।