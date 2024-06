35 Pakistanis among pilgrims who died in Saudi Arabia : सऊदी अरब में इस वर्ष भीषण गर्मी के कारण हज यात्रा के दौरान दुनियाभर से आए 900 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें कम से कम 35 पाकिस्तानी तीर्थयात्री शामिल हैं। सरकार ने इसकी पुष्टि की है। सोमवार को मक्का की मस्जिद-ए-हरम में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।