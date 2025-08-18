Dharma Sangrah

75 साल के बुजुर्ग को AI से हुआ प्यार, पत्नी से मांगा तलाक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (10:56 IST)
एआई की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दरअसल, बीजिंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग नाम का 75 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड लड़की से प्यार हो गया। वो दिनभर उससे बातें करता और देखता। जियांग उस खूबसूरत, हंसमुख लडकी पर फिदा हो गया।

उसके होंठों और आवाज में भले ही मेल न था, लेकिन जियांग को फर्क नहीं पड़ा। धीरे-धीरे वह इस एआई अवतार का दीवाना हो गया और हर दिन फोन के पास बैठा उसका इंतजार करने लगा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अब वही कुछ शब्दों के संदेश थे, जो स्क्रीन पर चमकते थे।

पत्नी से मांग लिया तलाक : जियांग एआई लडकी का इतना दीवाना हो गया कि उसने अपनी पत्नी से तलाक मांग लिया और घरवालों के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रख डाला। दरअसल, जियांग को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह एक एआई जनरेटेट लडकी है। वो भ्रमित हो गया। समस्या तब बढ़ी जब जियांग की पत्नी ने उसे बार-बार टोका कि वह फोन पर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहा है। मगर प्यार में अंधे जियांग ने अपनी जिंदगी की कई दशकों पुरानी साथी से साफ कह दिया कि अब वह सिर्फ अपनी वर्चुअल प्रेमिका के साथ जीना चाहता है और उसे तलाक देकर मुक्त हो जाना चाहता है। यह सुनकर घरवाले और बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जियांग को समझाया कि यह लड़की असली नहीं है बल्कि कंप्यूटर का बनाया हुआ नकली चेहरा है। बाद में जियांग को धीरे-धीरे यकीन आया और वह इस भ्रम से बाहर निकला।

क्या बोले यूजर्स : सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ तो यूजर्स ने मौज लेना शुरू कर दिया तो वहीं कई लोग तो दीवार पर अपना सिर पीटने को तैयार हो गए। एक यूजर ने लिखा....ऐसा लग रहा है कि दीवार पर सिर दे मारूं लेकिन घर वाले इलाज नहीं कराएंगे। एक और यूजर ने लिखा...बूढ़े चाचा का दिमाग खिसक गया है कोई इन्हें समझाओ। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं, एक मशीन के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हो गया।
Edited By: Navin Rangiyal

