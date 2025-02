सैनिकों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान, आतंकी संगठन TTP के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

Airstrikes on the hideouts of terrorist organization TTP : पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों में सीमा के दोनों ओर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 अलग-अलग स्थानों पर ये हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी वायु सेना के लगभग 6 लड़ाकू जेट ने हिस्सा लिया है, जिनमें F-17 और JF-17 फाइटर शामिल थे। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक पर चुप्पी साध रखी है। हमलों में पाकिस्तानी तालिबान के 12 से 15 लड़ाकों की मौत की जानकारी सामने आई है। जबकि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।