हिंदू दहशत में हैं, आप कहां हैं, अमेरिका में मंदिरों पर हमलों को लेकर 5 सांसदों ने FBI से मांगा जवाब

File photo

Attack on Hindu temple in America : पिछले कुछ समय से अमेरिका में कई हिंदू मंदिरों (Hindu Temple) पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हेट क्राइम के भी कई केस सामने आए हैं। बढ़ते हमलों पर चिंता जाहिर करते हुए अब US कांग्रेस के 5 भारतीय मूल के सदस्यों ने अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) और FBI से पूछा है कि हिंदू खतरे में हैं और उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आप इस मामले में क्‍या कर रहे हैं। सदस्‍यों ने इस साल हुई घटनाओं की जानकारी भी मांगी है।