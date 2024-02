बड़ा सवाल, ब्लैक होल पहले बने थे या आकाशगंगाएं?

Black Holes Were First or Galaxisies: ब्रह्मांड इतना अंतहीन विशाल है कि उसके गर्भ में छिपे अंतहीन रहस्यों की खोज भी उतनी ही अंतहीन प्रतीत होती है। इन खोजों से ऐसी नित नई जानकारियां सामने आती हैं कि पिछले कई निष्कर्षों पर प्रश्नचिह्न लगने लग जाते हैं।