चीन का दोगलापन, भूटान से समझौता वार्ता के बीच विवादित सीमा पर गांव बना रहा चीन

China is building a village on the disputed border : चीन (China) और भूटान (bhutan) के बीच चल रही सीमा वार्ता के बावजूद चीन कथित तौर पर पड़ोसी देश से लगती सीमा के विवादित क्षेत्र में गांव बना रहा है। हांगकांग के 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने बीजिंग में रविवार को बताया कि दोनों देशों को अलग करने वाले पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 3 गांव (3 village) बनाए गए हैं।