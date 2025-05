चीन का पाकिस्तान को खुला समर्थन, पाक-चीन की 'फौलादी दोस्ती' से भारत को चुनौती

China Pak alliance is a new challenge for India: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक तस्वीर को उजागर किया है। इस संकट के बीच, चीन ने अपने ‘फौलादी भाई’ पाकिस्तान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। चीनी राजदूत जियांग जैदोंग ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इस्लामाबाद को ‘दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता’ के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। यह बयान न केवल चीन-पाकिस्तान की गहरी रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करता है, बल्कि भारत के लिए नई चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।