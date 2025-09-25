संयुक्त राष्‍ट्र में 3 भयावह घटनाओं से ट्रंप नाराज, बताया तिहरी साजिश

Donald Trump News in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई तीन खतरनाक घटनाओं की जांच की मांग की है जिनमें एक घटना तब हुई जब वह और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर थे और वह अचानक रुक गया। उन्होंने इसे तिहरी साजिश बताया।

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ‘ट्रुथ सोशल’ पर अपनी पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद पर शर्म आनी चाहिए। कल संयुक्त राष्ट्र में बड़ी अपमानजनक घटनाएं हुईं- एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुत भयावह घटनाएं हुई।

A REAL DISGRACE took place at the United Nations yesterday — Not one, not two, but three very sinister events! First, the escalator going up to the Main Speaking Floor came to a screeching halt. It stopped on a dime. It's amazing that Melania and I didn't fall forward onto the… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2025 पहली घटना उस समय हुई जब ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप मुख्य सभागार तक जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े, तो स्वचालित सीढ़ियां अचानक रुक गईं, जिससे दोनों को खुद चलकर ऊपर जाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह पलक झपकते ही रुक गया। गनीमत रही कि मेलानिया और मैं मुंह के बल आगे नहीं गिरे। हम दोनों ने मजबूती से हैंडरेल पकड़ा हुआ था, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। यह पूरी तरह से साजिश थी। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इसके बाद जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 80वें सत्र को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने बिना टेलीप्रॉम्पटर के 57 मिनट का भाषण दिया। हालांकि, 15 मिनट बाद टेलीप्रॉम्पटर फिर से काम करने लगा।

ट्रंप ने बताया किउन्हें अपना भाषण समाप्त करने के बाद बताया गया कि महासभा के सभागार में ध्वनि पूरी तरह बंद थी और विश्व के नेता कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे, सिवाय दुभाषिए के ईयरपीस के उपयोग के। जब भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने मेलानिया से पूछा कि मैने कैसा किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी।

ट्रंप ने कहा कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं थीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में तिहरी साजिश थीं और इस संस्था को खुद पर शर्म आनी चाहिए। वे इस मामले में संयुक्त राष्ट्र

ट्रंप ने ‘द लंदन टाइम्स’ की एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में कहा था कि वे एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर कर सकते हैं और राष्ट्रपति को यह बता सकते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा।

