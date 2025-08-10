sawan somwar

Turkiye Earthquake : तुर्किए में 6.1 तीव्रता का आया तेज भूकंप, दहशत में आए लोग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्तांबुल , रविवार, 10 अगस्त 2025 (23:46 IST)
तुर्किए के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में रविवार शाम को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके लगभग 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक महसूस किए गए। तुर्किए की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि भूकंप के बाद कई कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी। एजेंसी ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने का आग्रह किया।
स्थानीय मीडिया की ओर से जारी खबरों में कहा गया कि भूकंप का केंद्र सिंदिरगी था, जिससे यहां एक इमारत ढह गई। तुर्किए भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है और यहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भाषा Edited by : Sudhir Sharma

