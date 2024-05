Pakistan : लाहौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी भीषण आग, इमिग्रेशन सिस्टम क्षतिग्रस्त, कई उड़ानों पर पड़ा प्रभाव

Fire breaks out at Lahore airport, several international flights delayed : पाकिस्तान के लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को आग लगने से पूरी आव्रजन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई और विमानों का संचालन ठप हो गया। नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) के मुताबिक, आव्रजन काउंटर की छत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी।