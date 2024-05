ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला, भारत प्रवास पर बच्चे को हुआ था संक्रमण

First case of bird flu infection in humans : ऑस्ट्रेलिया ने मनुष्य में 'बर्ड फ्लू' संक्रमण के पहले मामले की घोषणा करते हुए कहा कि एक बच्चा कुछ सप्ताह पहले भारत में रहते हुए इस संक्रमण की चपेट में आया था। बच्चा भारत में रहते हुए एच5एन1 फ्लू का शिकार हुआ था और इस साल मार्च के महीने में बीमार था। बच्चा अब स्वस्थ है।