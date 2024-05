30 साल की सेक्स वर्कर ने 211 लोगों को बना डाला HIV का शिकार, अब पुलिस कई राज्‍यों में ढूंढ रही महिला के ग्राहक

HIV positive sex worker made relation with many man in America : अमेरिका में एक HIV पॉजिटिव महिला के कांड ने कई राज्‍यों में सनसनी फैला दी है। इस महिला ने ऐसा कांड किया है कि अब पुलिस 211 लोगों को या कहें इस महिला के ग्राहकों यहां से वहां ढूंढ रही है।





दरअसल, यह महिला HIV पॉजिटिव है और इसने सबकुछ जानते बुझते 211 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद जैसे ही यह बात सामने आई अमेरिका के कई राज्‍यों में लोग दहशत में हैं। मामला अमेरिका के ओहियो शहर का है। यहां HIV जैसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड घातक बीमारी से संक्रमित एक 30 साल की सेक्स वर्कर ने सबकुछ जानने के बावजूद 211 क्लाइंट्स के साथ संबंध बनाए।





कई राज्‍यों में फेले हैं ग्राहक: सबसे दुखद बात है कि इस महिला के ग्राहक अमेरिका के कई राज्‍यों में फेले हैं। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि लिंडा लेसेसे नाम की एक एचआईवी संक्रमित महिला ने 1 जनवरी 2022 से लेकर अब तक पिछले 2 सालों में अलग- अलग राज्यों के 211 ग्राहकों के साथ यौन संपर्क किया था। अधिकारियों के मुताबिक महिला को पहले ही पता चल चुका था कि वो HIV पॉजिटिव है और अपने काम के चलते इस संक्रमण को बुरी तरह फैला सकती है। लेकिन उसने ग्राहकों से संबंध बनाना बंद नहीं किया।





कहां बुलाया था ग्राहकों को: बता दें कि लेसेसी एक सेक्‍स वर्कर है और उसने अपने ज्‍यादातर क्लाइंट्स को पश्चिम वर्जीनिया की सीमा के पास दक्षिण-पूर्व ओहियो के एक छोटे से शहर मैरिएटा में बुलाया था। बताया जा रहा है कि लेसेसी की वजह से संभवत: संक्रमित हुए लोग पूर्वी तट के पार रहते हैं। जब से इस बारे में खबर फैली है इस इलाके में सनसनी मच गई है।





अब ग्राहकों को ढूंढ रही पुलिस : अब पुलिस के लिए उन लोगों को ढूंढना चुनौती बन गया है। पुलिस इन इलाकों में ऐसे लोगों को खोज रही है जो महिला के संपर्क में आए थे। पुलिस ने स्थिति के बारे में अलर्ट करने के लिए लेसेसी के ग्राहकों को फोन करना शुरू कर दिया है। वाशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय के प्रमुख उप मार्क वार्डन ने बताया कि यह कॉल्स सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता है। यह कोई स्कैम नहीं है। इसलिए डरें नहीं। मैरिएटा और बेलप्रे स्वास्थ्य विभाग ने लेसेसी के संपर्क में आए लोगों से अधिकारियों के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहने और सच बोलने के लिए कहा है ताकि वास्‍तविक लोगों तक पहुंचा जा सके और संक्रमण को फेलने से रोका जा सके।





कैसे हुआ खुलासा : दरअसल 13 मई को लेसेसी को किसी को सेक्स के लिए ऑफर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि वह दो साल से ज्‍यादा समय से एचआईवी पॉजिटिव थी और उसे इसकी जानकारी थी। अगले दिन उसे एचआईवी टेस्ट के बाद दोषी ठहराया गया। बता दें कि ये एक तीसरी डिग्री का अपराध है।

