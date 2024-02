नेपाल में हुई पहली समलैंगिक शादी, लेस्बियन जोड़े ने कराया पंजीकरण

First Same sex marriage registered in Nepal : अंजू देवी श्रेष्ठ उर्फ दीप्ति और सुप्रीता गुरुंग ने नेपाल में आधिकारिक तौर पर अपने विवाह का पंजीकरण कराया और देश का पहला 'लेस्बियन' जोड़ा बनकर इतिहास रच दिया। दोनों की आयु 33 वर्ष है। दक्षिण एशिया में किसी समलैंगिक जोड़े द्वारा अपनी शादी को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कराने का यह पहला मामला है।