आतंकी पन्नू का बड़ा कुबूलनामा, कनाडाई PM टूड्रो से मेरे सीधे रिश्ते

gurpatwant singh pannun confessed about his direct links with justin Trudeau : भारत और कनाडा में चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नया बयान सामने आया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का नेता है। भारत ने पन्नू को आतंवादी घोषित कर रखा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पन्नू ने कुबूल किया है कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से मेरे सीधे रिश्ते हैं।