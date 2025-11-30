Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Hong Kong Fire : हांगकांग अग्निकांड में अब तक 146 लोगों की मौत, 150 लोग लापता, तलाशी अभियान अभी भी जारी

Advertiesment
हमें फॉलो करें hongkong fire

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

हांगकांग , रविवार, 30 नवंबर 2025 (18:43 IST)
हांगकांग में 7 ऊंची आवासीय इमारतों में लगी आग में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 146 हो गई जबकि 150 लोगों का अब भी पता नहीं चल पाया है। तलाशी अभियान 5वें दिन भी जारी है। हांगकांग के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने बुधवार को आग लगने वाली इमारतों के नवीकरण कार्य से जुड़ी एक महिला सहित 8 लोगों को कथित रूप से ज्वलनशील और घटिया सामग्री का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 
ALSO READ: Cyclone Ditwah : श्रीलंका में दित्वा चक्रवात के कारण 193 लोगों की मौत, 228 लापता, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है, जिसमें एक अग्निशमनकर्मी भी शामिल है। अधिकांश फ्लैट के पूरी तरह जल जाने के कारण इनमें रहने वाले लोगों को पास के 1000 खाली फ्लैटों में ठहराया गया है।
 
अग्निकांड की जांच चल रही है और कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। विशेष रूप से यह कि 1,984 फ्लैट वाली सात ऊंची इमारतों में आग कैसे लगी? इन फ्लैट में लगभग 4,600 निवासी रहते थे। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के अनुसार, 150 लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त बचे लोगों ने शिकायत की कि इमारतों में लगे अग्नि अलार्म काम नहीं कर रहे थे; परिणामस्वरूप, लोगों को कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिल सकी।
ALSO READ: गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी
इस घटना के बाद, चीन ने पूरे देश में ऊंची आवासीय और सार्वजनिक इमारतों में आग के खतरों का राष्ट्रव्यापी निरीक्षण शुरू कर दिया है। शनिवार को जारी एक नोटिस में, राज्य परिषद की कार्य सुरक्षा समिति ने स्थानीय सरकारों को निर्देश दिया कि वे आवासीय टावरों, कार्यालय भवनों, अस्पतालों और वाणिज्यिक परिसरों में तत्काल जांच करें और समस्याओं का समाधान करें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels