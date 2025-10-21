Biodata Maker

दीपावली पर PM मोदी का देशवासियों के नाम पत्र, जानिए क्या की अपील

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (11:01 IST)
दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं तो वहीं इसके अलावा उन्होंने देश के लोगों से कुछ खास अपील भी की है। इसमें स्वदेशी अपनाने से लेकर योग करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की भी अपील पीएम मोदी ने की है। 
 
पीएम मोदी ने अपने पत्र में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स तक का जिक्र किया। प्रधानमंत्र ने अपने पत्र में कहा कि ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। 
 
प्रभु श्रीराम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। 
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन GST की कम दरें लागू हुईं हैं। GST बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में, हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है- हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें ये स्वदेशी है। Edited by : Sudhir Sharma 

