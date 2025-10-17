अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदी

आत्मविश्वास से भरा भारत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में Unstoppable Bharat विषय पर बोलते हुए कहा कि वाकई भारत आज रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे और न ही हम थमेंगे। 2014 के पहले देश ही नहीं दुनियाभर में लोग यही सोचते थे कि इतने संकटों से घिरा भारत कभी इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। हालांकि, बीते 11 सालों में भारत ने इन चुनौतियों से पार पाई है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब वह आतंकवादी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देता है।