अब भारत रुकने के मूड में नहीं है, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे : मोदी

Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ रहा है। वाकई भारत आज रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे और न ही हम थमेंगे। 140 करोड़ देशवासी तेजी से मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले देश में किन बातों की चर्चा होती थी? पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते थे। आतंकवादी स्लीपर सेल की भी चर्चा होती थी। आज महंगाई दर 2 फीसदी से नीचे है और विकास दर 7 फीसदी से ज्यादा है।
आत्मविश्वास से भरा भारत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में Unstoppable Bharat विषय पर बोलते हुए कहा कि वाकई भारत आज रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे और न ही हम थमेंगे। 2014 के पहले देश ही नहीं दुनियाभर में लोग यही सोचते थे कि इतने संकटों से घिरा भारत कभी इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। हालांकि, बीते 11 सालों में भारत ने इन चुनौतियों से पार पाई है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब वह आतंकवादी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब देता है।
नक्सलवाद 11 जिलों तक सिमटा : नक्सलवाद पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि माओवादी आतंकवाद पर मुझे बहुत बेचैनी होती थी। आज पहली बार अपने दर्द को आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। 11 साल पहले तक देश के 125 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, आज यह संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala