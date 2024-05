भारत ने मालदीव से वापस बुलाए अपने सभी सैनिक, विदेश मंत्री मूसा ने की थी जयशंकर से मुलाकात

India withdrew all its soldiers from Maldives : मालदीव की सरकार ने कहा है कि भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने देश से सभी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 10 मई की समयसीमा निर्धारित की थी।