America में भारतीय-अमेरिकी दंपति और जुड़वां बेटों की घर में मिली लाश

Indian-American couple and twin sons found dead in their home : अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भारतीय मूल के एक दंपति और 4 वर्षीय उनके जुड़वां बेटे घर में मृत पाए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच हत्या-आत्महत्या के दृष्टिकोण से कर रही है। दरअसल, हाल के दिनों में अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर कई हमले हुए हैं।