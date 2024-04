man find on google how to murder : ब्रिटेन में हैदराबाद के एक युवक ने 2022 में लंदन के एक रेस्तरां में अपनी पूर्व प्रेमिका को नौ बार चाकू मारे थे। चाकू मारने से पहले उसने उसका गला काटा था। उसने हत्या की कोशिश से पहले गूगल पर सर्च किया था कि मर्डर कैसे करें। उसने लिखा था कि "चाकू से एक इंसान को तुरंत मारने" के तरीके क्या हैं।