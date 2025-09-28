इसराइल-हमास युद्ध में अब तक कितने फ़िलिस्तीनियों की हुई मौत, जानिए क्या कहती है यह रिपोर्ट

Israel and Hamas war : इसराइल और हमास के बीच लगभग 3 साल से जारी युद्ध में 66,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों पक्षों में छिड़े युद्ध में मरने वाले फ़िलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 66005 हो गई है। मृतकों में 79 ऐसे फ़िलिस्तीनी भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों पक्षों में छिड़े युद्ध में मरने वाले फ़िलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 66005 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसराइल-हमास युद्ध में अब तक 1,68,162 फ़िलिस्तीनी घायल हुए हैं।

इसमें कहा गया है कि मृतकों में 79 ऐसे फ़िलिस्तीनी भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गाजा पट्टी में इसराइली सेना का आक्रमण जारी है, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में हैं और उनकी सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की योजना है। (इनपुट एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour