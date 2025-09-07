Hanuman Chalisa

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनी

हमें फॉलो करें Statement of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding Gaza City

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

यरुशलम/गाजा , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (21:07 IST)
Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu News : इसराइल और हमास के बीच हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी। इसराइली सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल हमास के आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना है, लेकिन हमास की रणनीति जानबूझकर नागरिक इलाकों में छिपने की है, जिससे रक्षाबलों की कार्रवाई और जटिल हो जाती है।
खबरों के अनुसार, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को यरुशलम में एक उच्चस्तरीय बैठक में दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी।
इसराइली सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल हमास के आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना है, लेकिन हमास की रणनीति जानबूझकर नागरिक इलाकों में छिपने की है, जिससे रक्षाबलों की कार्रवाई और जटिल हो जाती है। इसराइली रक्षाबलों ने गाजा सिटी के ऊपर हजारों पर्चे गिराकर नागरिकों को चेतावनी थी कि वे तत्काल शहर छोड़कर मानवीय क्षेत्रों की ओर चले जाएं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन हमास ने महिलाओं और बच्चों तक को गोली मारने की कोशिश की, ताकि वे पलायन न कर सकें। रक्षाबलों का दावा है कि गाजा पट्टी का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र अब इसराइली सेना के नियंत्रण में है।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अब भी गाजा सिटी में लगभग 10 लाख नागरिक मौजूद हैं। इसराइली सेना ने शनिवार को गाजा शहर में एक 15 मंजिला इमारत पर बम बरसाकर उसे ध्वस्त कर दिया। लगातार कई मिसाइलें दागीं। बमबारी से आसपास के घरों, दुकानों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा।
