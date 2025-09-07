बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनी

इसराइल और हमास के बीच हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी। इसराइली सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल हमास के आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना है, लेकिन हमास की रणनीति जानबूझकर नागरिक इलाकों में छिपने की है, जिससे रक्षाबलों की कार्रवाई और जटिल हो जाती है।