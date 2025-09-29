Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Donald Trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (17:52 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे बड़ी बर्बादी होने से रुक गई। पाकिस्तान अमेरिका को सामने लाकर अपनी कमजोरी को छिपा रहा है। शाहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत बताया।  
ALSO READ: लेह हिंसा और वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख का पर्यटन हुआ बदहाल
हार के जख्म अभी भी हरे
शहबाज शरीफ की सरकार इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दे रही है ताकि भारत से मिली मार को छिपाया जा सके और उस सचाई को भी दबाया जा सके जिसके तहत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से हॉटलाइन पर बात की थी और जंग रोकने की अपील की थी। 
 
जून में किया था नॉमिनेट 
पाकिस्तानी सरकार ने जून 2025 में औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का निर्णय लिया, जिसमें भारत-पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य टकराव को समाप्त करने में उनके 'निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और नेतृत्व' की सराहना की गई। 21 जून 2025 को की गई थी। भारत की ओर से अमेरिकी दखल की खबरों को लगातार खारिज किया जाता रहा है। जून 2025 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए। इस बीच, पाकिस्तान के भीतर ट्रंप की नोबेल नामांकन पर बहस भी हुई, खासकर अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के बाद ऐसा हुआ।
 
तो इस बात से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप
माना जाता है कि भारत की ओर से अमेरिकी दखल को खारिज किए जाने से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन नाराज है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को कहा कि पाकिस्तान की सेना ने युद्धविराम के लिए संपर्क किया था और दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी, जिसमें अमेरिका की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं था। 
webdunia
ट्रंप ने हर बार दोहराया 
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डो को तबाह कर दिया था। भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बन गए थे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते आए हैं। 28 जुलाई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य पूरे होने के बाद ही ऑपरेशन रोका गया और किसी बाहरी दबाव से इनकार किया। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Hit and Run : दिल्ली में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्‍क्‍र, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels