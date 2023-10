UNSC में पाकिस्तान ने फिर अलापा राग कश्मीर, भारत नहीं देगा कोई तवज्जो

Pakistan once again sings the song Kashmir: भारत ने कहा है कि वह इजराइल-गाजा स्थिति पर सुरक्षा परिषद में संपन्न बैठक के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का जिक्र किए जाने को कोई महत्व नहीं देगा और न ही इसका कोई जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर. रवीन्द्र ने मंगलवार को यह बयान दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने कश्मीर का जिक्र किया था।