PM मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी आवास पर दिया डिनर, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात

Putin to host private dinner for PM Modi, Russian artistes to perform Garba : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपने सरकारी आवास ‘नोवो-ओगरियोवो’ पर एक ‘निजी मुलाकात’ के तहत स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह दो करीबी मित्रों और विश्वसनीय साझेदारों की बैठक थी।’’