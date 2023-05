इमरान खान को राहत, गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक बढ़ाई

Relief to Imran Khan from the High Court: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष ने सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी का डर जताया था।