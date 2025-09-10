Dharma Sangrah

पोलैंड में घुसे घातक रूसी ड्रोन, NATO ने चुन-चुनकर मारा, रूस-यूक्रेन युद्ध का दिखा असर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वारसॉ , बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:14 IST)
Dozens of deadly Russian drones have entered Polish airspace : रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर अब उसके पड़ोसी देशों पर भी हो रहा है। पोलैंड ने बुधवार को कहा कि रूस के ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे और इनमें से कुछ ड्रोनों ने सीधा खतरा पैदा किया, जिन्हें उसकी सेना तथा नाटो सहयोगियों ने मार गिराया। पोलैंड के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है जहां ड्रोन संभावित रूप से गिरे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसी किसी भी वस्तु के पास न जाएं, उसे न छुएं या न हिलाएं क्योंकि ये वस्तुएं खतरा पैदा कर सकती हैं और उनमें खतरनाक सामग्री हो सकती है।
 
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल रात बड़ी संख्या में रूसी ड्रोनों ने पोलैंड के वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया। जिन ड्रोनों से सीधा ख़तरा पैदा हो रहा था, उन्हें मार गिराया गया। पोलैंड की सशस्त्र सेनाओं को मंगलवार रात और बुधवार सुबह अत्यधिक सतर्क कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसे यूक्रेन में स्थित लक्ष्यों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले बताया था।
रक्षामंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिज़ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि 10 से अधिक वस्तुएं पोलैंड के वायु क्षेत्र में घुस आईं और जो पोलैंड की सुरक्षा के लिए ख़तरा थीं, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। वारसॉ के चोपिन हवाई अड्डे ने सैन्य अभियानों के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने का हवाला देते हुए कई घंटों के लिए उड़ानें निलंबित कर दीं।
 
पोलैंड के सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह कहा कि उन स्थानों पर तलाशी ली जा रही है जहां ड्रोन संभावित रूप से गिरे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसी किसी भी वस्तु के पास न जाएं, उसे न छुएं या न हिलाएं क्योंकि ये वस्तुएं खतरा पैदा कर सकती हैं और उनमें खतरनाक सामग्री हो सकती है। पोलैंड ने पहले भी यूक्रेन पर हमलों के दौरान रूसी वस्तुओं के उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की शिकायत की है।
पोलैंड के रक्षामंत्री ने अगस्त में कहा कि पूर्वी पोलैंड में मकई के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरी वस्तु की पहचान रूसी ड्रोन के रूप में हुई थी और उन्होंने इसे रूस द्वारा की गई उकसावे की कार्रवाई बताया था। मार्च में पश्चिमी यूक्रेन में हमले के दौरान एक रूसी मिसाइल के पोलिश हवाई क्षेत्र से गुजरने के बाद पोलैंड ने जेट विमानों को भेजा था।
2022 में एक मिसाइल पोलैंड में गिरी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। यह मिसाइल संभवतः यूक्रेन द्वारा रूसी हमले को रोकने के लिए दागी गई थी। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने रातभर में विभिन्न रूसी क्षेत्रों में 122 यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें क्रीमिया और काला सागर के क्षेत्र भी शामिल हैं।(इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

