शहबाज शरीफ दूसरी बार बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गठबंधन के साथ बना ये फॉर्मूला

Shahbaz Sharif will become the Prime Minister of Pakistan for the second time : पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ का पिछले महीने के चुनाव में मिले खंडित जनादेश के बाद गठबंधन सरकार की अगुवाई करने के लिए आज देश के अगला प्रधानमंत्री चुना जाएगा। सभी को हैरत में डालते हुए नवाज शरीफ ने गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए शहबाज का समर्थन किया है।