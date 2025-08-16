रेड कारपेट पर चलते हुए लड़खड़ाएं ट्रंप, गिरते गिरते बचे

इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर यह घटना बाइडन के साथ होती तो इस पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी होतीं।
गौरतलब है कि जुलाई में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी नामक बीमारी है। इसमें पैरों की नसें खून को प्रभावी ढंग से हृदय तक नहीं पहुंचा पातीं। इससे निचले हिस्से में सूजन, त्वचा में बदलाव और टखनों के फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। यह उनके चलने की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वह प्रगति में कोई बाधा नहीं डाले। ALSO READ: ट्रंप और पुतिन में नहीं बनी बात, क्या होगा भारत पर असर?
वहीं ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि वह पुतिन और उनके बीच हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूरोपीय नेताओं को बुलाएंगे।
