Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रेड कारपेट पर चलते हुए लड़खड़ाएं ट्रंप, गिरते गिरते बचे

Advertiesment
हमें फॉलो करें trump putin on red carpet

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अलास्का , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (11:48 IST)
Trump Putin Meet : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की। ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया। हालांकि इस पर चलते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति लड़खड़ा गए और गिरत गिरते बचे। ALSO READ: रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं, मुलाकात के बाद क्या बोले ट्रंप और पुतिन
 
इस घटना के बाद राष्‍ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर यह घटना बाइडन के साथ होती तो इस पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी होतीं।
 
गौरतलब है कि जुलाई में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी नामक बीमारी है। इसमें पैरों की नसें खून को प्रभावी ढंग से हृदय तक नहीं पहुंचा पातीं। इससे निचले हिस्से में सूजन, त्वचा में बदलाव और टखनों के फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। यह उनके चलने की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
 
हालांकि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप को चेतावनी दी कि वह प्रगति में कोई बाधा नहीं डाले। ALSO READ: ट्रंप और पुतिन में नहीं बनी बात, क्या होगा भारत पर असर?

वहीं ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि वह पुतिन और उनके बीच हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूरोपीय नेताओं को बुलाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, जानें क्या हैं आपके नगर में ताजा भाव

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels