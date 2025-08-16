रेड कारपेट पर चलते हुए लड़खड़ाएं ट्रंप, गिरते गिरते बचे

Trump Putin Meet : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की। ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया। हालांकि इस पर चलते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति लड़खड़ा गए और गिरत गिरते बचे। ALSO READ: रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं, मुलाकात के बाद क्या बोले ट्रंप और पुतिन अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्‍ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात की। ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया। हालांकि इस पर चलते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति लड़खड़ा गए और गिरत गिरते बचे।

इस घटना के बाद राष्‍ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर यह घटना बाइडन के साथ होती तो इस पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी होतीं।

गौरतलब है कि जुलाई में व्हाइट हाउस ने पुष्टि की थी कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी नामक बीमारी है। इसमें पैरों की नसें खून को प्रभावी ढंग से हृदय तक नहीं पहुंचा पातीं। इससे निचले हिस्से में सूजन, त्वचा में बदलाव और टखनों के फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। यह उनके चलने की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

वहीं ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि वह पुतिन और उनके बीच हुई बातचीत की जानकारी देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूरोपीय नेताओं को बुलाएंगे।

edited by : Nrapendra Gupta