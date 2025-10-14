dipawali

ट्रंप ने शाहबाज शरीफ के सामने की पीएम मोदी की सराहना, जानिए क्या कहा?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (07:51 IST)
Trump Modi Friendship : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमं‍त्री शाहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त वहीं शीर्ष पर हैं। उन्होंने शानदार काम किया है।
 
ट्रंप ने मिस्र के शर्म अल-शेख में हुए विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पीएम मोदी को सराहना की। यह सम्मेलन गाजा में युद्धविराम समझौते के बाद आयोजित किया गया था। ALSO READ: डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना नहीं चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी?
 
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। इस दौरान ट्रंप ने शहबाज की ओर भी देखा। इस पर शरीफ ने मुस्कुराते हुए ट्रंप की बात का स्वागत किया।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि वर्षों की पीड़ा और रक्तपात के बाद, गाजा में युद्ध समाप्त हो गया है। अब मानवीय सहायता पहुंच रही है। इसमें सैकड़ों ट्रक भरकर भोजन, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री शामिल है। नागरिक अपने घरों को लौट रहे हैं। बंधकों का पुनर्मिलन हो रहा है। एक नए और खूबसूरत दिन को उगते देखना बहुत ही सुंदर है और अब पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है।
 
शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित होने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था और अब वे उन्हें दोबारा नामित करना चाहते हैं।
