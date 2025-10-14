ट्रंप ने शाहबाज शरीफ के सामने की पीएम मोदी की सराहना, जानिए क्या कहा?

Trump Modi Friendship : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमं‍त्री शाहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त वहीं शीर्ष पर हैं। उन्होंने शानदार काम किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। इस दौरान ट्रंप ने शहबाज की ओर भी देखा। इस पर शरीफ ने मुस्कुराते हुए ट्रंप की बात का स्वागत किया।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि वर्षों की पीड़ा और रक्तपात के बाद, गाजा में युद्ध समाप्त हो गया है। अब मानवीय सहायता पहुंच रही है। इसमें सैकड़ों ट्रक भरकर भोजन, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री शामिल है। नागरिक अपने घरों को लौट रहे हैं। बंधकों का पुनर्मिलन हो रहा है। एक नए और खूबसूरत दिन को उगते देखना बहुत ही सुंदर है और अब पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है।

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित होने का श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था और अब वे उन्हें दोबारा नामित करना चाहते हैं।

