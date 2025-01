शपथ लेते ही एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, 10 बड़े फैसलों से हिल जाएगी दुनिया

Donald Trump news in hindi : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्‍ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने एक ताकतवर नेतृत्व और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की दृष्टि के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की है। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाइडन प्रशासन के 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने आव्रजन, शुल्क और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में अमेरिकी नीतियों को आक्रामक रूप से बदलने का वादा किया है। ट्रंप के इन 10 फैसलों का असर पुरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है।

WHO से बाहर : ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका 1948 में WHO का सदस्य बना था। वह इस वैश्‍विक संस्था को फंड देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक था। अमेरिका के इस फैसले से विश्व स्वास्थ्य संगठन को बड़ा झटका लगा है।