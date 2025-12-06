वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

Donald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा (FIFA) ने उन्हें अपने बिलकुल नए 'फीफा शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया है और ट्रंप इस उद्घाटन पुरस्कार के पहले विजेता बन गए हैं।

...और ट्रंप ने पुरस्कार गले में डाल लिया : ट्रंप का नोबेल प्रेम किसी से छिपा नहीं है और फीफा शांति पुरस्कार को उन्हीं के लिए शुरू किया गया माना जा रहा है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ने कई बार खुलकर कहा है कि गाजा संघर्ष में युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। अगले विश्व कप के एक कार्यक्रम में इन्फेंटिनो ने अमेरिकी राष्ट्रपति का ज़ोरदार स्वागत किया और पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने ट्रंप को एक 'सुंदर मेडल भेंट करते हुए कहा- यह आपके लिए एक सुंदर मेडल है, जिसे आप पहन सकते हैं। ट्रंप ने भी समय गंवाए बिना तुरंत ही उस मेडल को अपने गले में डाल लिया।

मेडल के साथ, ट्रंप को एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिसमें उन्हें दुनिया में शांति और एकता बढ़ाने में योगदान देने वाला बताया गया। इसके बाद उन्हें एक चमचमाती सोने की ट्रॉफी भी भेंट की गई, जिस पर उनका नाम लिखा था। इन्फेंटिनो ने अपने दोस्त की तारीफ करते हुए कहा कि अपनी कोशिशों और उपलब्धियों के लिए आप इस शांति पुरस्कार के योग्य हैं।

क्या कहा ट्रंप ने : 'नोबेल' से कम न आंकने वाले इस 'फीफा शांति पुरस्कार' को पाकर ट्रंप बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। पुरस्कार स्वीकार करने के बाद, उन्होंने अपनी पत्नी मेलानिया और पूरे परिवार का धन्यवाद किया और साथ ही अगले विश्वकप के सह-मेजबान देशों कनाडा और मेक्सिको के नेताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह तीनों देशों के लिए बेहतर साबित होगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala