Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमेरिका ने फिर खेला भारत के साथ खेल- कहा- ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी, पहलगाम हमले को बताया विद्रोही हमला

Advertiesment
हमें फॉलो करें india-Pakistan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (21:12 IST)
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संघर्ष रोकने का दावा किया था। इसी बीच अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा किया गया है। इसमें पहलगाम हमले को भी विद्रोही हमला बताया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। 800 पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट को यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने जारी किया है, और इसमें कई ऐसे दावे किए गए हैं जो भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

यह रिपोर्ट, जो मई 2025 में हुए चार दिवसीय युद्ध का विवरण देती है, अमेरिकी संसद को भेजी गई है और इसने भारत में राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने कम से कम छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शामिल थे।

इस दावे से राफेल की छवि को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है, जो भारतीय वायुसेना के सबसे उन्नत विमानों में से एक है। रिपोर्ट का एक और विवादास्पद पहलू पहलगाम हमले को लेकर है। इसमें इस घटना को एक आतंकी हमला न मानकर 'विद्रोही हमला' बताया गया है। कांग्रेस ने अमेरिका से संबंधित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को दावा किया कि यह भारत की कूटनीति के लिए एक और बड़ा झटका है। 
 
क्या कहा कांग्रेस ने 
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की यह रिपोर्ट भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि ‘अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा संयुक्त रूप से गठित आयोग में 12 स्वतंत्र सदस्य हैं।  
ALSO READ: SIR पर संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया रोकने को क्यों कहा
उन्होंने कहा कि 2025 की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पृष्ठों की है। पृष्ठ 108 और 109 के अनुभाग बिल्कुल आश्चर्यजनक और समझ से परे हैं।’उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को ‘विद्रोही हमला’ बताया गया है तथा चार दिवसीय संघर्ष में ‘भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता’ की बात की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि (अमेरिकी) राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप ने (अब तक) 60 बार दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर को रोक दिया है। प्रधानमंत्री ने (इस पर) पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। 
ALSO READ: नीतीश कुमार ने रचा कीर्तिमान, सबसे लंबे समय तक मुख्‍यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तो किसी और के नाम है दर्ज
रमेश का कहना है कि अब अमेरिकी कांग्रेस के अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा आयोग की यह रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे?

ट्रंप ने फिर किया दावा 
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत एवं पाकिस्तान को 350 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी देकर उनके बीच जारी हमलों को रुकवाया था और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि ‘हम युद्ध नहीं करेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में AI के जरिए विकास का मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels