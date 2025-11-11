LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्ली

blast near Lal Qila in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण कार धमाके से दहल उठी। लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हैं। इस भयावह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साजिश के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी।

पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान': रात भर चली बैठकें दिल्ली में हुए विस्फोट के तुरंत बाद, दो दिवसीय भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी मन से भूटान पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पूरी रात भारत में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा और लगातार घटना की समीक्षा करते रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (भूटान से) कहा कि दिल्ली में हुई घटना भयावह है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था... हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी।

गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थिति का जायजा लिया और NIA, NSG, और FSL की टीमों को तुरंत जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में आतंकी पहलू से इनकार नहीं किया गया है, और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े पुराने हमलों से इसकी टाइमिंग और तरीका मिलने की आशंका जताई जा रही है।

कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है।



मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं… pic.twitter.com/RnjaEbLuzA — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025 क्या दोहराया जाएगा 'ऑपरेशन सिंदूर'?

इस घटना के बाद, सबकी निगाहें एक बार फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिक गई हैं। यह मई 2025 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान और PoK में स्थित आतंकी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य हवाई अभियान था, जो पहलगाम नरसंहार के जवाब में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है, समाप्त नहीं। उन्होंने कहा था कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले की स्थिति में, यह फिर से शुरू होगा।

जांच एजेंसियां अब हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं, और यदि धमाके के तार सीमा पार से जुड़ते हैं, तो केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई वाला हो सकता है।

पाकिस्तान में 'खलबली' : हाई अलर्ट पर सेना दिल्ली में हुए धमाके की गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई है और वहां खलबली मची हुई है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है।

वायुसेना अलर्ट : पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

NOTAM जारी : सीमावर्ती तनावपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के संकेत देते हुए 'नोटिस टू एयरमैन' (NOTAM) भी जारी किया गया है।

आपात बैठक : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है, जिसमें भारत की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि दिल्ली धमाके में अगर जैश का हाथ साबित होता है, तो भारत पिछली बार की तरह चुप नहीं बैठेगा और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी जवाबी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।