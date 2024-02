Voting ends with sporadic incidents of violence in Pakistan : पाकिस्तान में आम चुनाव के तहत मतदान गुरुवार को हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया। आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं सरकार द्वारा स्थगित किए जाने के कारण लोगों को 'कनेक्टिविटी' की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज सुबह सुबह 10 बजे तक मतगणना पूरी होने और सभी नतीजे घोषित होने की उम्मीद है।