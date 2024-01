बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए रविवार को मतदान, हसीना का सत्ता में लौटना लगभग तय

Voting for general elections in Bangladesh on Sunday: बांग्लादेश (Bangladesh) में रविवार को मतदान होगा जिसमें मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अनुपस्थिति के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की उम्मीद है। विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया है और अवैध सरकार के खिलाफ 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल (strike) का आह्वान किया है।