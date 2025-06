क्या ट्रंप और मस्क के बीच होगा सीजफायर? धमकी से पीछे हटे 'बेचारे' Elon Musk

Tension between US President Donald Trump and Musk: दोस्तों में जब दुश्मनी होती है तो दोनों पक्षों के लिए ही काफी मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच दोस्ती टूट गई है और अब दोनों ही 'दुश्मनों' जैसा व्यवहार करने लग गए हैं। मस्क ने जहां ट्रंप को हटाकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की मांग कर डाली, वहीं ट्रंप ने मस्क को बेचारा करार दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि मस्क की कोई समस्या है, बेचारे को कोई दिक्कत है। इस बीच, मस्क ड्रैगन अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं बंद करने की धमकी से भी पीछे हट गए हैं।