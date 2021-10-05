इशान किशन की शानदार फिफ्टी, टी-20 विश्वकप से पहले पाया फॉर्म

Ishan Kishan IT Cell Assemble pic.twitter.com/Ox9vsrh1Fr— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 5, 2021
Literally every #mi fan today after seeing Ishan Kishan pic.twitter.com/ljQy9UpiOf
— Avi (@Avani_4321) October 5, 2021
Ishan Kishan of IPL 2020.
— Johns. (@CricCrazyJohns) October 5, 2021
ISHAN KISHAN IS BACK
THAT'S IT.
THAT'S THE TWEET #MumbaiIndians #MIvsRR #IPL2021 pic.twitter.com/ZTyYj594uK
— PRi-yanka (@Pri45_) October 5, 2021
Ishan Kishan in today’s Match #MIvRR pic.twitter.com/BW6OJk08wu
— त्रि-Vines (@trilochann45) October 5, 2021आईपीएल 2020 में इशान ने 30 छक्के जडे थे। मुंबई इंडियन्स के धुआंधार सलामी बल्लेबाज किशन ने 14 मैचों में 57 की औसत से 516 रन बनाए थे। इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह पांचवे पायदान पर थे। उनके इस प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया में उनका डेब्यू हुआ और पहले ही टी-20 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन बनाए। (वेबदुनिया डेस्क)