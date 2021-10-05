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इशान किशन की शानदार फिफ्टी, टी-20 विश्वकप से पहले पाया फॉर्म

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मंगलवार, 5 अक्टूबर 2021 (22:51 IST)
आज ही सुनील गावस्कर ने मुंबई इंडियन्स के दोनों युवा खिलाड़ियों की आलोचना की थी और आज ही उनमें से एक ने अपना फॉर्म वापस पा लिया। सूर्यकुमार यादव ने तो फॉर्म में वापसी का बेहतरीन मौका गंवा दिया लेकिन इशान किशन ने आज धुंआधार अर्धशतक जड़ा।

राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 91 रनों के लक्ष्य को मुंबई को जल्दी से जल्दी पाना था क्योंकि नेट रन रेट प्लेऑफ की चौथी टीम का निर्णय ले सकती है। यह काम इशान किशन ने मुंबई के लिए किया। किशन ने नाबाद 25 गेंदो में 50 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर इशान किशन राजस्थान से होने वाले मैच से पहले मौजूदा सत्र के आठ आईपीएल मैचों में सिर्फ 107 रन बना पाए थे। उनका फॉर्म में वापस आना ना केवल मुंबई इंडियन्स के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी एक अच्छी खबर है क्योंकि वह टी-20 विश्वकप टीम का हिस्सा हैं। ट्विटर पर उनके फैंस ने कुछ इस तरह वाहवाही की।
आईपीएल 2020 में इशान ने 30 छक्के जडे थे। मुंबई इंडियन्स के धुआंधार सलामी बल्लेबाज किशन ने 14 मैचों में 57 की औसत से 516 रन बनाए थे। इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह पांचवे पायदान पर थे। उनके इस प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया में उनका डेब्यू हुआ और पहले ही टी-20 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन बनाए। (वेबदुनिया डेस्क)

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