Mumbai Indians : 5 बार की चैंपियन मुंबई 5 मैच जीतने के लिए तरसी, जानिए 5 कारण

Reasons Why Mumbai Indians Failed in IPL 2024 : 3 मई को वानखेड़े में खेले गए आईपीएल (IPL) के 51वें मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने24 रनों से हराया और यह वाकई मुंबई इंडियंस का शर्मनाक प्रदर्शन था। सूर्यकुमार यादव (Suryakumar) को छोड़कर कोई भी रन नहीं बना सका। सूर्या ने 35 गेंदों में 56 रन बनाए और सिर्फ इस मैच में ही नहीं 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस इस पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी।

1.एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में पूर्ण विफलता (Complete Failure as a Batting Unit) : मुंबई इंडियंस हमेशा से ही आईपीएल की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक रही है, हमेशा अन्य टीमों के लिए एक मजबूत प्रतियोगी रही है, लेकिन इस साल उन्होंने चैंपियन टीम होने की झलक भी नहीं दिखाई। खिलाड़ियों में निरंतरता की कमी थी और कोई भी आवश्यकता पड़ने पर प्रदर्शन नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यह टीम एक इकाई के रूप में विफल रही।

2. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर निर्भरता (Over Dependency on fast bowler Jasprit Bumrah) : बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर पूरा डिपार्टमेंट निर्भर था। वह अभी 16.11 की औसत और 6.25 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेट लेकर पर्पल कैप (Purple Cap) होल्डर हैं। हालाँकि दक्षिण अफ़्रीकी गेंदबाज़ जेराल्ड कोएट्ज़ी (Gerald Coetzee) ने बुमराह का साथ दिया है। उन्होंने 10 मैचों में 26.23 की औसत से 13 विकेट लिए हैं।

3. हार्दिक पंड्या ने कप्तान और खिलाड़ी दोनों के तौर पर निराश किया (hardik pandya disappointed both as a captain and a player) : मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के साथ नकद सौदा (15 Crore Cash Deal) करने के बाद हार्दिक पंड्या को अपनी टीम में शामिल किया और उसके बाद उन्हें अपना कप्तान बनाया। जब उन्होंने रोहित शर्मा (Rohit Sharm) को हटाया तो प्रशंसक इतने नाराज हो गए कि जहां भी हार्दिक खिलाड़ी थे, उन्होंने हूटिंग की।