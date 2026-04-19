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IPL 2026 में पंजाब किंग्स का विजय रथ जारी, लखनऊ को 54 रनों से रोंदा

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PBKSvsLSG
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 (23:30 IST) Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 (00:03 IST)
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LSGvsPBKS पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य (93 रन) और कूपर कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों के दम पर रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 54 रन की आसान जीत दर्ज कर अपना विजय अभियान जारी रखा।पंजाब किंग्स छह मैच में से पांच जीत से 11 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। एलएसजी की यह लगातार तीसरी हार है।

वैभव सूर्यवंशी के साथ देश की सबसे रोमांचक टी20 बल्लेबाजी प्रतिभाओं से एक सलामी बल्लेबाज प्रियांश और कोनोली के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी से पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

जवाब में एलएसजी की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी जिसमें कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रन, ऐडन मारक्रम ने 42 रन, मिचेल मार्श ने 40 रन और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए मार्को यानसेन ने 37 रन देकर दो विकेट झटके जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक और युजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला।

पंजाब किंग्स भले ही जीत गई हो लेकिन उसके क्षेत्ररक्षकों का प्रदर्शन काफी खराब रहा, जिन्होंने मैच के दौरान काफी कैच छोड़े। इसमें शशांक सिंह ने मैदान पर करीब तीन कैच छोड़े। अगर ये कैच लपके गए होते तो उसकी जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलएसजी ने बडोनी को पारी का आगाज करने के लिए भेजा जो अर्शदीप के सामने जूझते नजर आए।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर तीसरे ओवर में मार्श का कैच लपकने से चूक गए जिसे अर्शदीप के दूसरे ओवर में 17 रन बने। मार्श और बडोनी ने रन जुटाना जारी रखते हुए बार्टलेट के ओवर में 15 रन जोड़े। लेकिन जल्द ही विशाक ने बडोनी को आउट कर 61 रन की भागीदारी का अंत किया।पंत ने सातवें ओवर में यानसेन पर लगातार दो छक्के जमाकर बड़ी पारी खेलने की उम्मीद जगाई। 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 109 रन था।

मार्श अगले ओवर में चहल की गेंद को उठाने की कोशिश में बार्टलेट को आसान कैच थमा बैठे। पंत ने इसी ओवर में चहल पर लांग ऑन पर लगातार दो छक्के लगाकर दबाव कम करने का प्रयास किया। लेकिन 13वें ओवर में अर्शदीप की वाइड यॉर्कर गेंद पर विकेटकीपर प्रभसिमरन को कैच देकर आउट हो गए।

पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने दबाव बना दिया जिससे एलएसजी की टीम रन जुटाने के लिए जूझती रही। निकोलस पूरन (09) की खराब फॉर्म जारी रही।मुकुल चौधरी ने नाबाद 21 रन बनाए। 

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