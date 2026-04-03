ईरान का दावा, 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए, पायलटों की तलाश में जुटा अमेरिका

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया। हालांकि विमान में सवार क्रू की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी सेना संभावित बचे हुए पायलटों का पता लगाने के लिए तेजी से अभियान चला रही है ताकि वे ईरान के हाथ न लगें।
Wild footage of a U.S. Air Force HC-130J “Combat King II” Combat Search and Rescue (CSAR) Aircraft flying low over the countryside of Southern Iran while refueling a pair of MH-60G “Pave Hawk” Combat Search and Rescue (CSAR) Helicopters earlier this morning, as the search… pic.twitter.com/ROiBsWjWQs— OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026
हालांकि अमेरिका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कौन सा विमान गिराया गया।
Black Hawk Downed— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 3, 2026
Iranian air defense systems have successfully downed a US UH-60 Black Hawk helicopter in Iraqi airspace, according to unconfirmed reports circulating widely on Iraqi media channels. pic.twitter.com/xcWAo1qswT
ईरान के सरकारी टीवी पर घोषणा हो रही है कि जो भी व्यक्ति लापता अमेरिकी पायलट को ज़िंदा सरकार को सौंपेगा उसे बड़ा ईनाम दिया जाएगा… pic.twitter.com/aLVEUYjyUq— LP Pant (@pantlp) April 3, 2026